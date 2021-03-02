شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك الجمعة المقبل فى دورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق سلة الأهلى مع نظيره الزمالك فى إطار الجولة الرابعة من دورى سوبر كرة السلة ، لتحديد المراكز من الاول الى الثامن ، والتى تقام الجمعة المقبل، على صالة عبد الله الفيصل بالجزيرة .

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 29 مارس الجارى ، بصالة سلة الزمالك ، و الذى يتصدر جدول ترتيب دورى سوبر السلة رجال حتى الان ، بعد ان جمع 6 نقاط فى رصيده ، ويليه الجزيرة بنفس عدد النقاط ، ثم الاتحاد و الاهلى وسموحة وسبورتنج .

وتستمر مباريات دورى السوبر حتى يوم 15 مارس على مستوى مباريات الذهاب ، بينما تستمر مباريات العودة حتى 9 أبريل المقبل ، فى ظل إقامة المباريات بنظام الذهاب و العودة .

وتوج فريق كرة السلة بالأهلى رجال بدورى المرتبط بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 68\66 ، بينما توج الفريق الاحمر فى مسابقات السيدات ببطولات الدورى المرتبط و الكأس و السوبر أيضا .