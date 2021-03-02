شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد يتعادل للجونة أمام سموحة ويصل للهدف الرابع فى ثلاث مباريات .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع عمر السعيد مهاجم الجونة من إدراك هدف التعادل لفريقه في مرمى سموحه بالدقيقة 33 من عمر المباراة من ضربة جزاء في المباراة المقامة بينهما بإستاد خالد بشارة بالبحر الأحمر ضمن فاعليات الجولة الخامسة عشر للدورى، ليصل اللاعب إلى الهدف الرابع فى ثلاث مباريات فقط مع الجونة.

كان مصطفى فتحى صانع العاب سموحه تقدم لفريقه بالهدف الأول في الدقيقة 11 ، قبل أن يتعادل عمر السعيد للفريق الساحلى فى الدقيقة 33 .

بدأ سموحه المباراة بتشكيل مكون :-

حراسة المرمى : الهانى سليمان

خط الدفاع : اطهر الطاهر – كناريا – محمود البدرى – محمد الترهونى

خط الوسط : أحمد حمص – محمد محسن ليلة – عبد الكبير الوادى – احمد عبد القادر

خط الهجوم : مصطفى فتحى – ديريك ديسيمابى

ويحتل الجونة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة جمعها من 14 مباراة فاز في 5 وتعادل في 5 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.

فيما يحتل سموحة المركز التاسع برصيد 18 نقطة جمعها من 13 مباراة، فاز في ثلاث مباريات وتعادل فى 9 وخسر لقاءً وسجل لاعبوه 15 هدفا، وتلقت شباكه 13هدفا، ومازال لديه لقاء مؤجل.