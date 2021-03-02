شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس لايعرف طريق الفوز على المقاصة فى 7 مباريات قبل مواجهة الجبل الأخضر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج مصر المقاصة نظيره المقاولون العرب في تمام الخامسة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة للمسابقة فيما فاز ذئاب الجبل على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الثالثة عشرة للمسابقة.

ترتيب مصر المقاصة والمقاولون العرب بجدول الدوري

ويحتل مصر المقاصة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 7 وتعادل في 2 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 19 هدف فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 4 وتعادل في 2 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكه 20 هدف.

تاريخ مواجهات مصر المقاصة والمقاولون العرب

تاريخيا، مباراة اليوم تحمل المواجهة رقم 17 بين الفريقين في مسابقة الدوري، حيث يتفوق المقاصة في 10 مواجهات سابقة، منها ثلاثة مواسم ذهابا، وإيابا، مقابل 3 فقط لذئاب الجبل، وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل.

سجل مصر المقاصة 24 هدفا، يتقدمهم كل من أحمد الشيخ، وحسين حمدى برصيد 3 أهداف، في حين سجل المقاولون 13 هدفا، يتقدمهم محمود عزت برصيد هدفين.

أول مواجهة كانت في موسم 2010/2011، وفاز المقاصة ذهابا وإيابا، الأولى في الأسبوع العاشر بالفيوم "الخميس 04 من نوفمبر2010" وفاز بهدفين دون رد.

أول اهداف المواجهة كانت بطريق الخطأ وسجله حمادة السيد قبل نهاية الشوط الأول، وأضاف حسين حمدي الثاني في بداية الشوط الثاني.

وفى الجبل الأخضر، كرر المقاصة الفوز بنفس النتيجة بهدفين سجلهما أيمن كمال في الشوط الأول، أهدر أحمد بكرى ضربة جزاء للضيوف قبل النهاية احتسبها الحكم سعيد عبدالغفار.

أول تعادل جاء بتاريخ 06 من يناير 2014 وانتهت المباراة سلبيا، بينما كان أول فوز للمقاولون في الدور الثاني لنفس الموسم، في 23 أبريل 2014، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

تاريخيا، فشل عماد النحاس في تحقيق أى فوز على مصر المقاصة فى 7 مواجهات كمدير فني، خسر في 5 مواجهات، وتعادل مرتين.

انتهت مواجهة الدور الاول لدوري الموسم الماضى بين الفريقين بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق سجل سيف الدين الجزيرى للمقاولون وتعادل مصطفى شبيطة للمقاصة فى الجولة الثانية عشرة للمسابقة والتى أقيمت على ستاد المقاولون العرب فى 5 يناير 2020 .

فيما انتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بفوز المقاصة بهدف دون رد سجله محمد جابر ميدو في اللقاء الذى أقيم 25 سبتمبر 2020 على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر بالجولة 29 للمسابقة.

جلال يصارع الاهلى بالانتصارات والنحاس يفتش عن دفعة معنوية

وطالب إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات للحفاظ على موقعهم لمواجهة المنافسة الساخنة مع الاهلى العائد بالمباريات المؤجلة ، في المقابل شدد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب على لاعبيه صعوبة مباراة اليوم مشدداً على أن الفوز سوف يمنح الفريق دفعة معنوية هائلة لتعديل مساره بجدول المسابقة.