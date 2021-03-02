اليوم.. انطلاق بطولة أفريقيا للدراجات بمدينة 6 أكتوبر

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شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بطولة أفريقيا للدراجات بمدينة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
تنطلق اليوم بطولة أفريقيا للدراجات رقم 15 بمدينة 6 أكتوبر تحت إشراف الاتحاد المصري للدراجات، وتستمر منافساتها حتى يوم 6 مارس الجاري.
ويشارك في البطولة 15 دولة هي : مصر والجزائر والمغرب والسودان وتنزانيا وأثيوبيا ورواندا وأوغندا وبوروندي ومالاوي والكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار وبنين وجنوب أفريقيا وبوركينا فاسو.
منتخب مصر للدرجات
وتضم فعاليات البطولة سباقات لكل الأعمار ( رجال وسيدات ) وتحت 23 سنة وناشئين للسيدات والرجال.
أكد الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات أن مشاركة 15 دولة في بطولة أفريقيا للدراجات في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا يعد إنجازًا كبيرًا، فضلًا عن أنه يعكس ثقة هذه الدول في قدرة مصر على تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، بجانب اطمئنانهم التام للإجراءات الاحترازية المتبعة لتفادي حدوث أي عدوى بفيروس كورونا في صفوف الفرق المشاركة.
وأوضح الدكتور عزام ان البطولة تضم اكثر من 200 مشارك ، وحضرت بعض البعثات المشاركة في البطولة إلى مصر بصفوفها مكتملة حيث تضم 30 لاعب في كل بعثة مثل الجزائر والمغرب وجنوب أفريقيا، وهناك دول تشارك بعدد 16 و 17 لاعبا ولاعبة وهناك اقل ولكن الجميع حريص علي المشاركة في البطولة في مصر بلد الامن والامان.