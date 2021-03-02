شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يستأنف تدريباته استعداداً لبيراميدز في الدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق أسوان بقيادة علاء عبد العال مدرب الفريق ،تدريباته اليوم الثلاثاء، داخل معسكره المقام بالقاهرة، استعداداً لمباراة الجولة المقبلة أمام بيراميدز، والتى تقام يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 15 بالدوري العام، حيث يطمح أبناء الجنوب إلى استعادة الثقة والنتائج الجيدة بعد الخسارة الأخيرة من البنك الأهلي.

وعاد الفريق إلى التدريبات بعد راحة لمدة 24 ساعة حصل عليها اللاعبين الأساسيين، فيما خاض فريق البدلاء مباراة ودية بالأمس مع نظيره كوكاكولا، شهدت تعادل الفريقين إيجابياً بهدف لكل منهما.

ويتابع الجهاز الفني لفريق أسوان، بقيادة علاء عبد العال، مباراة بيراميدز والمصرى المقرر إقامتها اليوم، الثلاثاء، استعداداً للقاء المرتقب بين أبناء الجنوب والفريق السماوى السبت المقبل، ويعمل الجهاز الفني لأسوان على تحديد نقاط القوة والضعف في بيراميدز من خلال مباراة النادي المصري.

وأغلق الجهاز الفني لأسوان صفحة الخسارة من البنك الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت، وبدأ أبناء الجنوب الاستعداد للمباراة المقبلة أمام بيراميدز والتى من المقرر إقامتها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام.

وشدد عبد العال على ضرورة استعادة روح الانتصارات وغلق صفحة الهزيمة والاستفادة من الأخطاء التى حدثت فيها، من أجل التركيز على المباراة المقبلة.

كما طالب الجهاز الفني لأسوان لاعبي الفريق، بضرورة بذل أقصى طاقة ممكنة أمام بيراميدز للخروج بنتيجة إيجابية ومصالحة الجماهير.

وتراجع أسوان إلى المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 17 نقطة، حصدها أبناء الجنوب من 14 مباراة، حيث فازوا في 4 مباريات وتعادلوا في 5 وخسروا مثلهم، وسجل لاعبو أسوان 10 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفاً.



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