شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى يتقدم لسموحه بالهدف الأول على الجونة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مصطفى فتحى صانع العاب سموحه في التقدم لفريقه على الجونة بالهدف الأول في الدقيقة 11 من عمر المباراة المقامة بينهما بإستاد خالد بشارة بالبحر الأحمر ضمن فاعليات الجولة الرابعة عشر للدورى .

جاء الهدف من لمسة سحرية للمغربى عبد الكبير الوادى على حدود منطقة الجزاء سددها مصطفى فتحى مباشرة بيمينه سكنت الزاوية اليمنى لأحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الجونة .

بدأ سموحه المباراة بتشكيل مكون :-

حراسة المرمى : الهانى سليمان

خط الدفاع : اطهر الطاهر – كناريا – محمود البدرى – محمد الترهونى

خط الوسط : أحمد حمص – محمد محسن ليلة – عبد الكبير الوادى – احمد عبد القادر

خط الهجوم : مصطفى فتحى – ديريك ديسيمابى

ويحتل الجونة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة جمعها من 14 مباراة فاز في 5 وتعادل في 5 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.

فيما يحتل سموحة المركز التاسع برصيد 18 نقطة جمعها من 13 مباراة، فاز في ثلاث مباريات وتعادل فى 9 وخسر لقاءً وسجل لاعبوه 15 هدفا، وتلقت شباكه 13هدفا، ومازال لديه لقاء مؤجل.