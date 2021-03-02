شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. حسن موسى: أهوى المشويات وأحب أغانى الهضبة ورونالدو نجمى المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب حسن موسى المدير الفني الحالي لطنطا .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

الجلوس مع الأصدقاء

هل تحب دخول المطبخ ؟

لا

ما الأكلة التى تفضلها ؟

المشويات

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

أحمد حلمى

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

ما أكثر دولة تفضل زيارتها؟

السعودية

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

رونالدو

النادى الذى تشجعه عالميا؟

ريال مدريد