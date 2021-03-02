شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن معسكر المنتخب قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، مباراتين أمام كينيا وجزر القمر يومىّ 25 و29 مارس الجارى فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022 بالكاميرون، وبدأ الجهاز الفنى فى التجهيز للمعسكر المقبل لتحقيق نتائج طيبة فى المباراتين.

س: ما موقف منتخب مصر فى مجموعته بتصفيات أمم افريقيا؟

ج: يحتل منتخب مصر صدارة مجموعته في التصفيات برصيد 8 نقاط من تعادلين مع كينيا وجزر القمر ثم فوزين على توجو.

س: متى ينطلق معسكر المنتخب المقبل؟

ج: ينطلق المعسكر يوم 20 مارس الجارى بالقاهرة ويتوجه الفريق إلى كينيا بطائرة خاصة يوم 22 من نفس الشهر.

س: هل وضع حسام البدرى برنامجه النهائى للمعسكر المقبل؟

ج: وضع البدرى الخطوط العريضة للمعسكر، ويتدرب المنتخب 3 مرات فى القاهرة أيام 20 و21 و22 مارس الجارى، على أن يتدرب مرتين فى كينيا قبل مواجهة 25 مارس.

س: متى يعلن البدرى اسماء اللاعبين؟

س: هل سيضم البدرى وجوها جديدة فى المعسكر؟

ج: هناك اتجاه فى المنتخب لضم بعض الوجوه الجديدة مثل إمام عاشور ويوسف أوباما والحارس الصاعد عمر رضوان.

س: ماذا عن الاجراءات الطبية فى المعسكر؟