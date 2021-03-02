شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدعم باتشيكو قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف قاسم المشرف العام علي الكرة بنادى الزمالك أنه لا توجد نية أو تفكير في اقالة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق ، وفقا لما تردد في الساعات الماضية عقب تعادل الزمالك مع وادي دجلة سلبيا أمس في الجولة الرابعة عشر من الدورى.

وقال أشرف قاسم في تصريح خاص لـ " الخليج 365 " : لا توجد نية لدى إدارة النادي في اجراء أي تعديل علي الجهاز الفني في الوقت الحالي سواء المدير الفني او الجهاز المعاون ، خاصة أن الجميع يعلم أن الجهاز الفني يقوم بدوره علي أكمل وجه، مضيفا ان التعادل مع وادي دجلة ومن قبله تونجيث السنغالي يرجع الي سوء التوفيق الذي يلازم الفريق منذ فترة.

وأضاف المشرف العام علي الكرة في الزمالك ان البرتغالي باتشيكو يتمتع بخبرات كبيرة قادر علي استغلالها في عودة النتائج الإيجابية للفريق، مختتما تصريحاته بأنه يتمنى التوفيق للاعبين في مباراة الترجي المقرر لها السبت المقبل في دوري أبطال أفريقيا ومصالحة الجماهير.

من ناحية أخرى يخضع الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام لاعبا الزمالك لبرنامج تأهيلى مكثف خلال تدريبات الفريق اليوم وغدا ، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

وغاب شيكابالا وحازم إمام عن مباراتي الزمالك الأخيرتين أمام تونجيت السنغالي في دوري أبطال أفريقيا ووادي دجلة في الدورى بسبب الإصابة، حيث يعاني حازم امام من اجهاد في العضلة الأمامية، فيما يعاني شيكابالا من الام في الركبة.

وطلب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق من الجهاز الطبي ضرورة سرعة تأهيل الثنائي لحاجة الفريق لهما في مباراة الترجي، خاصة ان حمزة المثلوثي قد يغيب عن التشكيل الأساسي للمباراة في ظل تعرضه لاصابة عضلية في مباراة وادي دجلة.

وسيخضع الثنائي لاختبار طبي غدا في التدريب الذي يسبق السفر لتونس لتحديد إمكانية سفرهما مع الفريق من عدمها ، وفي حالة وجود احتمال لمشاركتهما سيتم اصطحابهما مع البعثة المتجهة لتونس غدا علي ان يستكملا البرنامج العلاجي في تونس.