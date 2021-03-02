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سمر حمزة تطير إلى إيطاليا للمشاركة فى الجائزة الكبرى للمصارعة بروما ..صورة

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القاهرة - سامية سيد - غادرت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة القاهرة ، متوجهة الى ايطاليا للمشاركة فى منافسات بطولة الجائزة الكبرى التى تقام بروما فى الفترة من 4 إلى 7مارس الجارى ، فى إطار البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو .

ويرافق اللاعبة الى روما كل من محمد طلبة المدرب الخاص بها ، بالاضافة إلى نرمين رفيق عضو مجلس ادارة اتحاد المصارعة  ، كرئيسا للبعثة .

ومن المقرر أن تتوجه اللاعبة ومدربها بعد انتهاء البطولة إلى المجر للانضمام للاعبى منتخبات الرومانية و الحرة ، فى المعسكر المقام ضمن خطة الاعداد للاولمبياد أيضا ،  والذى يستمر حتى 16 مارس الجارى .

على أن تعود نرمين رفيق الى القاهرة ، خاصة وأن البعثة يرأسها فى المجر محمود السيد .

ويتوجه غدا الى روما الثنائى محمد ابراهيم كيشو ، و عبد اللطيف منيع  من المجر الى روما للشاركة فى نفس البطولة ، والتى يشارك فيها كيشو ، عبد اللطيف منيع ، و محمد مصطفى ، وائل حمدى ، هيثم فهمى ، محمد على ، بالاضافة إلى 3 مدربين هم أشرف حافظ ، محمد ابراهيم ، و حسام مصطفى .

 


سمر ومدربها ورئيسة البعثة

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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