الإفراج عن رئيس برشلونة بعد الإدلاء بشهادته في قضية "بارسا جيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة السابق ومستشاره السابق جاومي ماسفرير تم الإفراج عنهما بعد الإدلاء بشهادتهما في قضية مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة باسم "بارسا جيت".

وأمضي بارتوميو رئيس نادي برشلونة السابق ليلة في السجن بعدما تم القبض عليه أمس الاثنين لاتهامه في القضية المتعارف عليها باسم "بارسا جيت".

وتواجدت الشرطة الوطنية داخل مكاتب "كامب نو" للتحقيق والبحث حول الملفات المتعلقة بالقضية المعروفة بإسم "بارسا جيت"، حيث تبحث الشرطة عن مزيد من الأدلة للتحقيق في القضية المشهورة بشأن مواقع التواصل الاجتماعي التي تشوه صورة بعض رموز ولاعبي النادي الكتالوني.

وقالت الصحيفة الكتالونية اليوم الثلاثاء: "بعد قضاء ليلة في مركز الشرطة، تم نقل بارتوميو ومستشاره إلى المحكمة في تمام التاسعة صباحا للإدلاء بشهادتهما أمام القاضي".

وأكدت "موندو" أن الشرطة أفرجت عن بارتوميو ومستشاره بعد الإدلاء بشهادتهما.