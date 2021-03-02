مصدر بالأهلي يوضح لمصراوي.. الخطوات القانونية في حالة استكمال موسم "اليد" بالقوائم القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مسئول بالنادي الأهلي، الخطوات التي سيتبعها مجلس الإدارة حال أصر اتحاد كرة اليد المصري على استكمال مباريات الدوري والكأس لموسم 2019-2020 بنفس قوائم العام الماضي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": في البداية النادي الأهلي لن يتنازل عن استكمال مباريات الموسم الماضي بالقائمة الجديدة للفريق وليس بالقديمة مثلما يريد اتحاد اليد حفاظا علي حقوقنا القانونية والأدبية".

وأضاف: "ننتظر وصول رد من اتحاد اليد علي الخطاب الذي أرسلناه في الأيام الماضية وفي حالة الرفض سيضطر مجلس الإدارة إلي اللجوء إلي كل من اللجنة الأوليمبية المصرية ولجنة فض المنازعات، فالأهلي لديه هيئة قانونية على دراية بكل القوانين وبالتأكيد نريد الحفاظ علي حقوقنا".