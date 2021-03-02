الخليج 365 يكشف.. خطوة جديدة من الزمالك بشأن عقوبة صفقة شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد مصدر مسؤول بنادي الزمالك، أنه تقرر تقديم استئناف على الغرامة التي تم فرضها على تأخر سداد مستحقات صفقة انتقال محمود عبدالرازق "شيكابالا" من سبورتينج لشبونة البرتغالي.

وكان شيكابالا قد انضم إلى صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي في صيف 2014 إلا أنه لم يشارك سوى في مباراة واحدة قبل أن ينقطع عن التدريبات، ليقرر بعد ذلك العودة إلى مصر وتحديدًا من بوابة فريقه الحالي الزمالك.

وفُرضت غرامة مالية على الزمالك في شهر أبريل الماضي قدرها 550 ألف دولار، بسبب تأخر النادي الأبيض في دفع مستحقات قيمة صفقة شيكابالا.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي "هناك حكم نهائي ضد نادي الزمالك بشأن دفع مبلغ 550 ألف دولار لسبورتينج لشبونة بشأن صفقة شيكابالا".

وتابع "هناك غرامات تم فرضها بسبب التأخير في الدفع، لتصل القيمة الإجمالية لـ800 ألف دولار، وبالتالي سوف نتقدم باستئناف بشأن الغرامة".

واختتم "الاستئناف سيتم عن طريق أحد المحاميين الأجانب".