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النجم البرتغالي فيجو ينشر صورة من أمام الأهرامات

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشر النجم البرتغالي لويس فيجو، لاعب السابق، صورة له من أمام أهرامات الجيزة، خلال زيارته لمصر.

وحرص فيجو على مشاركة صورته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلق على الصورة بعباراة :" أحد عجائب الدنيا السبع في العالم القديم".

وقبل ساعات ظهر نجوم ريال مدريد السابقين، البرتغالى لويس فيجو والبرازيلى روبرتو كارلوس والإسبانيان ميشيل سلجادو، وفيرناندو هيرو، المدير الفنى السابق للمنتخب الإسبانى، في صورة أخرة خلال لزيارتهم مصر، بالتواجد على ضفاف نهر النيل بالقاهرة.

ونشر سلجادو، الصورة التي جمعته بنجوم ريال مدريد السابقين عبر انستجرام، معلقًا عليها: "سعيد جدًا بتجمع أصدقائى من أساطير ريال مدريد وأصدقائي المصريين.. أحب القاهرة ومصر".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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