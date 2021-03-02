النجم البرتغالي فيجو ينشر صورة من أمام الأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشر النجم البرتغالي لويس فيجو، لاعب ريال مدريد السابق، صورة له من أمام أهرامات الجيزة، خلال زيارته لمصر.

وحرص فيجو على مشاركة صورته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلق على الصورة بعباراة :" أحد عجائب الدنيا السبع في العالم القديم".

وقبل ساعات ظهر نجوم ريال مدريد السابقين، البرتغالى لويس فيجو والبرازيلى روبرتو كارلوس والإسبانيان ميشيل سلجادو، وفيرناندو هيرو، المدير الفنى السابق للمنتخب الإسبانى، في صورة أخرة خلال لزيارتهم مصر، بالتواجد على ضفاف نهر النيل بالقاهرة.

ونشر سلجادو، الصورة التي جمعته بنجوم ريال مدريد السابقين عبر انستجرام، معلقًا عليها: "سعيد جدًا بتجمع أصدقائى من أساطير ريال مدريد وأصدقائي المصريين.. أحب القاهرة ومصر".