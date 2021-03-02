الزمالك يرد ببيان رسمي على تعليق "مسحات كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، بياناً رسمياً بشأن ما أثير حول قيام اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة بتعليق المسحات الطبية قبل مباريات الدوري والكأس.

وكان مصدر قد صرح لـ"الخليج 365" في وقت سابق، قد أكد قيام اتحاد الكرة بتعليق مسحات كورونا قبل المباريات، ومطالبة الأندية بتحمل التكاليف بشكل كامل.

وشاركت بعض الأندية في المباريات الأخيرة دون إجراء المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، بسبب عدم قيام اتحاد الكرة بمخاطبة الشركة المسؤولة بالأمر.

وجاء بيان الزمالك الرسمي على النحو التالي:

بالإشارة إلى التقارير الواردة والخاصة باتجاه اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بتعليق المسحات الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا للأندية المشاركة ببطولة الدوري الممتاز وتحمل الأندية تكاليف إجراء هذه المسحات بمعرفتها قبل المباريات فإن إدارة نادي الزمالك تخاطب الجهات المسئولة بالتدخل للحفاظ على جميع عناصر اللعبة في ظل جائحة كورونا.

وتحذر إدارة الزمالك من عواقب سيئة جراء قرار اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة في ظل عدم وجود ضوابط لمعايير تلك المسحات كما كان متبعا من قبل مما يضع جميع الأندية (حتى الملتزمة منها بإجراء المسحات) تحت وطأة الإصابة نتيجة المخالطة للأندية غير الملتزمة بإجراء المسحات.

وإذ تتحمل إدارة اتحاد الكرة عملية تنظيم المسابقة ومن واقع مسئوليته عن الحفاظ على عناصر اللعبة فإن إدارة الزمالك تطالب اتحاد الكرة وبالتنسيق مع وزارة الرياضة إيجاد آلية لضبط عملية المسحات بالمسابقة للحفاظ على سلامة جميع اللاعبين.

كما تؤكد اللجنة على ضرورة النظر بعين الاعتبار لارتباط عدد من الأندية المصرية بمشاركات إفريقية وقد يتسبب هذا القرار في إصابة عدد من لاعبي تلك الفرق وتأثر مشاركتها في البطولات وهي التي تمثل اسم مصر بها.