فابيو كاريلي يُحيي أسهمه في السوق البرازيلي بفضل المركز الثالث في الدوري السعودي

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استطاع مدرب نادي الاتحاد، فابيو كاريلي، قيادة فريقه للفوز على القادسية 4 ـ 1، يوم الأحد الماضي، ليصعد العميد إلى المركز الثالث في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عقب مرور 21 جولة من المسابقة.
صحيفة “istoe” البرازيلية امتدحت عمل المدرب كاريلي، وقالت “حقق مدرب كورينثيانز السابق انتصارًا مهمًا يوم الأحد الماضي ليضع فريقه الاتحاد في المرتبة الثالثة للدوري السعودي“.
وأضافت “وصل فريق المدرب البرازيلي إلى 35 نقطة، وهو الآن في المركز الثالث ولأول مرة في منطقة التصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل”.
وقاد كاريلي الاتحاد إلى نهائي البطولة العربية، حيث يواجه الرجاء البيضاوي المغربي، وقد حضر لقيادة العميد السعودي منذ فبراير 2020، خلفًا للمدرب الهولندي تين كات.
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