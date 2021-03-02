تشكيلة ظفار الاساسية أمام السيب في كأس عمان “جلالة السلطان المعظم”

تعرف على تشكيلة ظفار الاساسية في قمة مباريات اليوم في إياب نصف نهائي كأس عُمان “جلالة السلطان المعظم” أمام السيب، والمقرر لها عصر اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021.

انتهى لقاء ذهاب نصف نهائي كأس عمان بين السيب وظفار على ملعب السيب بالتعادل السلبي، علمًا بأن آخر مواجهتين للفريقين في الدوري العماني قد شهدت التعادل بنفس النتيجة 1/1 يومي 4 ديسمبر 2019 و14 مارس 2020.

تنطلق مباراة ظفار والسيب على ملعب السعادة الرياضي في مدينة صلالة عند الساعة 13:45 بتوقيت جرينيتش، 17:45 بتوقيت سلطنة عمان، 15:45 بتوقيت مصر، 16:45 بتوقيت السعودية.

وينقل هذا اللقاء المرتقب على قناة عُمان الرياضية (OMAN Sports HD) بصوت المعلق الرياضي أحمد العجمي، المتخصص في مباريات الدوري العماني عمانتل والتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا.

والتالي تشكيلة ظفار الاساسية:

فايز الرشيدي

محمد المسلمي وأحمد الخميسي وعلي سالم ومعتز صالح وحارب السعدي

عبد الله فواز وعمر المالكي ويزيد المعشني ولاوسن بيكاي

خالد الهاجري