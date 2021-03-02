تشكيلة السيب الاساسية أمام ظفار في كأس عمان “جلالة السلطان المعظم”

تعرف على تشكيلة السيب في قمة مباريات اليوم في إياب نصف نهائي كأس عُمان “جلالة السلطان المعظم” أمام ظفار، والمقرر عصر اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021.

انتهى لقاء ذهاب نصف نهائي كأس عمان بين السيب وظفار على ملعب السيب بالتعادل السلبي، علمًا بأن آخر مواجهتين للفريقين في الدوري العماني قد شهدت التعادل بنفس النتيجة 1/1 يومي 4 ديسمبر 2019 و14 مارس 2020.

تنطلق مباراة ظفار والسيب على ملعب السعادة الرياضي في مدينة صلالة عند الساعة 13:45 بتوقيت جرينيتش، 17:45 بتوقيت سلطنة عمان، 15:45 بتوقيت مصر، 16:45 بتوقيت السعودية.

وينقل هذا اللقاء المرتقب على قناة عُمان الرياضية (OMAN Sports HD) بصوت المعلق الرياضي أحمد العجمي، المتخصص في مباريات الدوري العماني عمانتل والتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا.

والتالي تشكيلة السيب الاساسية:

أحمد فرج الرواحي

جمعة مرهون الحبسي – فيصل علي الحارثي – أمجد عبد الله الحارثي – عبد العزيز مبارك الغيلاني

زاهر سليمان الأغبري وعيد محمد الفارسي وعلي سليمان البوسعيدي ودانيل أولابي

عبد العزيز المقبالي وصلاح سعيد اليحيائي