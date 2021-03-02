مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة إشبيلية في كأس الملك!

تلقى أنصار برشلونة خبرًا مفاجئًا وسعيدًا بخصوص نجم الفريق الشاب بيدري جونزاليس، قبل ساعات من مواجهة إشبيلية، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويستعد برشلونة لاستضافة إشبيلية، غدًا الأربعاء، في معقله “كامب نو”، في إياب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، بعد الخسارة ذهابًا بنتيجة (0-2)، على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان”.

وفجأة ودون أي مؤشرات، شارك نجم وسط برشلونة، بيدري (18 عامًا) في التدريبات الجماعية للبلوجرانا، اليوم الثلاثاء، بعد حديث عن غيابه لمدة 3 أسابيع إثر إصابته في عضلات الساق اليسرى، خلال المباراة التي انتهت بفوز البارسا (2-0) على إشبيلية، السبت الماضي، في الجولة الـ25 من الدوري الاسباني.

وجاءت عودة بيدري ومشاركته في التدريبات الجماعية بمثابة مفاجأة كبيرة، حيث يعد تدربه مع المجموعة اليوم أشبه بالمعجزة، لأنه كان من المفترض أن يغيب بين أسبوعين لثلاثة.

وعندما سئل المدير الفني لبرشلونة، رونالد كومان عن حالة بيدري، بدا المدرب الهولندي مدهوشًا مما حدث، وقال “هنالك أشياء لا يمكن شرحها، لقد فوجئت بالأمس، لم يكن يشعر بأي آلام، وقد يكون ضمن قائمة الفريق غدًا”.

ويعتبر بيدري صاحب الـ18 عام فقط، أحد أهم العناصر في تشكيلة برشلونة الأساسية هذا الموسم، حيث شارك في 37 مباراة بجميع المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف، وتقديم 4 تمريرات حاسمة.