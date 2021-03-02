صحيفة أرجنتينية تُشبه نجم الهلال السعودي بـ “إبراهيموفيتش”

امتدحت الصحافة الأرجنتينية مهاجم منتخب بيرو، أندريه كاريلو، بعد هدفه الرائع مع الهلال أمام الفتح، في الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز أندريه كاريلو، الأحد الماضي، هدفًا بالكعب خلال فوز فريقه الهلال بنتيجة 5-2 على الفتح، وحظى الهدف باهتمام كبير م جانب المواقع العالمية.

وأكدت صحيفة “rpp” البيروفية أن محترف نادي الهلال، أندريه كاريلو، تمت مقارنته مع النجم السويدي الكبير، زلاتان إبراهيموفيتش، بعد هدفه الرائع في شباك الفتح.

وأضافت “صحيفة أوليه الأرجنتينية ومواقع أخرى ألقت الضوء على أداء كاريلو وتم تشبيهه بمهاجم ميلان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بعد لمسته البهلوانية حيث أحرز هدفه السادس مع الهلال هذا الموسم”.

وتم تشبيه هدف كاريلو أمام الفتح، بالهدف الذي سجله زلاتان إبراهيموفيتش عام 2012 مع باريس سان جيرمان ضد باستيا في منافسات الدوري الفرنسي.

وجاء في ختام التقرير “محترف الهلال سيكون من المختارين لمنتخب بيرو خلال المباراتين المقبلتين في تصفيات كأس العالم ضد بوليفيا وفنزويلا”.

ورفع الهلال رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط عن الشباب المتصدر، فيما تجمد رصيد الفتح عند 25 في المركز الثالث عشر.