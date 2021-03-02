بث مباشر | مشاهدة مباراة السيب وظفار في كأس عُمان “جلالة السلطان المعظم”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لقمة مباريات اليوم في إياب نصف نهائي كأس عُمان “جلالة السلطان المعظم” بين ظفار والسيب، والمقرر عصر اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021.

انتهى لقاء ذهاب نصف نهائي كأس عمان بين السيب وظفار على ملعب السيب بالتعادل السلبي، علمًا بأن آخر مواجهتين للفريقين في الدوري العماني قد شهدت التعادل بنفس النتيجة 1/1 يومي 4 ديسمبر 2019 و14 مارس 2020.

ويتفوق ظفار على السيب في مواجهات الكأس خلال السنوات الماضية، فقد أطاح به من الدور ربع النهائي بهدف دون رد في نوفمبر 2019، وأخرجه من دور الـ 16 في نسخة 2016 بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 3/4، بينما فاز السيب مرة واحدة كانت بفارق ركلات الجزاء 3/4 في أكتوبر 2018.

موعد مباراة السيب وظفار في كأس عُمان والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة ظفار والسيب على ملعب السعادة الرياضي في مدينة صلالة عند الساعة 13:45 بتوقيت جرينيتش، 17:45 بتوقيت سلطنة عمان، 15:45 بتوقيت مصر، 16:45 بتوقيت السعودية.

وينقل هذا اللقاء المرتقب على قناة عُمان الرياضية (OMAN Sports HD) بصوت المعلق الرياضي أحمد العجمي، المتخصص في مباريات الدوري العماني عمانتل والتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا.

تشكيلة السيب وظفار في مباراة اليوم

سيبدأ فريق السيب بتشكيلة مكونة من “أحمد فرج الرواحي وجمعة مرهون الحبسي وفيصل علي الحارثي وأمجد عبد الله الحارثي وعبد العزيز مبارك الغيلاني وزاهر سليمان الأغبري وعيد محمد الفارسي وعلي سليمان البوسعيدي ودانيل أولابي وعبد العزيز المقبالي وصلاح سعيد اليحيائي”.

وقرر المدير الفني لنادي ظفار “رشيد جابر” خوض هذه المباراة بتشكيلة مكونة من “فايز الرشيدي ومحمد المسلمي وأحمد الخميسي وعلي سالم ومعتز صالح وحارب السعدي وعبد الله فواز وعمر المالكي ويزيد المعشني ولاوسن بيكاي وخالد الهاجري”.

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ظفار 0-0 السيب

???? ملعب السعادة الرياضي (صلالة – عمان)

???? كأس عُمان – جلالة السلطان المعظم (إياب نصف النهائي)

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