جوارديولا ينوي مُعاقبة لاعبيه إذا اعتقدوا أن الدوري الانجليزي قد حُسم!

حذر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لاعبيه من الشعور بالرضا عن النفس وقال إنه سيستبعد أي لاعب من التشكيلة يعتقد أن الصراع قد انتهى على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز مانشستر سيتي في 20 مباراة متتالية في كل المسابقات ويتصدر الدوري بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه ويملك 62 نقطة من 26 مباراة.

ولم يخسر سيتي في آخر 27 مباراة وسيعادل أطول مسيرة للنادي دون هزيمة إذا تجنب التعثر أمام ولفرهامبتون واندرارز صاحب المركز 12 في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

ورغم تألق سيتي، يشعر جوارديولا أن المجال يبقى مفتوحًا أمام التحسن والتطور.

وقال جوارديولا “نحن نفوز ونحقق النتائج لكن يجب أن أطالب اللاعبين بالمزيد وأبلغهم بأن بوسعهم اللعب بشكل أفضل.

“إذا شعرت أن أي شخص يعتقد أن المهمة قد انتهت، أو شعر بمدى قوته، فهذا الشخص لن يلعب”.

وأضاف “حامل اللقب هو ليفربول وليس نحن. حتى نحقق ذلك فإننا لا نزال نحتاج إلى الفوز في ثماني أو تسع أو عشر مباريات وهذا رقم كبير من المباريات”.