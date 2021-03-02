كروتوني يُعيد “سيرسي كوزمي” إلى أضواء الدوري الإيطالي

أعلن نادي كروتوني، متذيل الترتيب في الدوري الإيطالي، تعيين المدرب المخضرم سيرسي كوزمي كمدير فني للفريق الأول عقب إقالة جيوفاني ستروبا.

وذكر النادي في وقت متأخر من أمس الإثنين أنه تعاقد المدرب الإيطالي البالغ من العمر 62 عامًا حتى نهاية الموسم الجاري.

وبدأ كوزمي مسيرته التدريبية في عام ،1987 ودرب فرق بيروجيا وأودينيزي وليفورنو وباليرمو وليتشي وسيينا، الذي أقيل من تدريبه في 2012.

وقام فريق بيروجيا بتعيينه مرة أخرى في الموسم الماضي، الذي أنهاه الفريق بالهبوط لدوري الدرجة الثالثة.

وستكون أول مباراة يقود فيها كوسمي فريق كروتوني قوية للغاية حيث يواجه فريق أتالانتا المشارك في دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء.

وتلقى كروتوني خسارته الثامنة عشر هذا الموسم، صفر/ 2 أمام كالياري، صاحب المركز الثالث من القاع، يوم الأحد الماضي. ويقبع كروتوني في قاع الترتيب برصيد 12 نقطة حصدها من 24 مباراة. ويبتعد كروتوني عن فريق تورينو، صاحب المركز الرابع من القاع، بفارق ثماني نقاط مع تبقي 14 جولة على نهاية الدوري.