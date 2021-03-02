شالكه يُحدد خليفة كريستيان جروس لإنقاذ الفريق من الهبوط

ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء أن فريق شالكه الألماني يعتزم التعاقد مع ديميتريوس جراموزيس ليكون المدير الفني الجديد للفريق الأول.

وذكرت صحيفتا “بيلد” و”رور ناخريشتين” أن جراموزيس 42/ عامًا/ هو أبرز المرشحين لخلافة كريستيان جروس الذي أقيل من منصبه يوم الأحد، وسيحاول إنقاذ الفريق من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وسيتولى مدرب دارمشتاد السابق تدريب الفريق في الـ11 مباراة المتبقية بالدوري، وسيقوم بعملية إعادة بناء الفريق في الموسم المقبل.

وسيقوم المدربان المساعدان ميكي بويسكينس وأونور سينيل بقيادة مران الفريق اليوم الثلاثاء.

وسيكون جراموزيس هو المدرب الخامس لشالكه هذا الموسم، بعد ديفيد فاجنر، مانويل باوم وهوب ستيفنز وجروس. وكان جراموزيس بالفعل مرشحًا لتدريب الفريق في أواخر العام الماضي.

ويتذيل شالكه ترتيب الدوري الألماني، حيث حصد تسع نقاط في 23 مباراة، وحقق الفريق انتصارًا وحيدًا في الدوري هذا الموسم، ويبتعد بفارق تسع نقاط عن هيرتا برلين، الذي يحتل آخر المراكز في المنطقة الدافئة.