أزمة منتظرة بين كلوب وشوقي غريب بسبب مشاركة صلاح في أولمبياد طوكيو

سلطت الصحف البريطانية الضوء على الأزمة المرتقبة بين المدير الفني لليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، ونظيره لمنتخب مصر الأولمبي، شوقي غريب، بسبب نجم وهداف الريدز، محمد صلاح.

حيث يصر شوقي غريب على ضم صلاح لقائمة المنتخب المصري المشاركة في أولمبياد طوكيو الصيف القادم، وينوي خلال الشهر الحالي مراسلة نادي ليفربول بخصوص الأمر، وذلك وفقًا لتقارير إعلامية مصرية.

بينما أكدت صحيفة الميرور البريطانية، أن مشاركة صلاح في أولمبياد طوكيو ستمثل أزمة لليفربول، لأنها ستحرم النجم المصري من خوض الفترة التحضيرية مع الفريق قبل بداية الموسم الجديد 2021/22.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هذا الأمر سيرفضه كلوب، خاصة أنه تحدث عن ذلك قبل جائحة فيروس كورونا وتأجيل الأولمبياد، مؤكدًا أنه سيضر بخطط الفريق.

وشارك صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد لندن 2012، لكنه كان أحد العناصر الأساسية للمنتخب الأولمبي حينها، لكن هذه المرة إذا شارك سيكون ضمن الثلاثي “فوق السن” المسموح للمنتخبات المشاركة في الدورة بضمهم خلال منافسات الأولمبياد.

وذكرت صحيفة “صدى ليفربول” البريطانية، في تقرير بعنوان “الريدز سيتعرض لضربة إذا شارك صلاح في الأولمبياد”، أن النجم المصري سيضع كلوب في أزمة حقيقية، حال استجاب لدعوة شوقي غريب، لتمثيل الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، التي ستقام في الفترة بين 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل، ما سيتسبب في غيابه عن المباريات التحضيرية، قبل بداية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز الجديد 2021/22.

وبعد أن أشارت الصحيفة المقربة من نادي ليفربول، إلى أن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي، لم يطلب بعد ضم صلاح للقائمة بشكل رسمي، تكهنت بأن كلوب لن يرحب بذهاب صلاح إلى طوكيو، لاعتقاده بأن ذلك سيضر بسلامة نجمه، خاصة بعد تلاحم الموسم الماضي والحالي، لتعويض فترة التوقف الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، وهي المدة التي تخطت الـ100 يوم في بعض البلاد.

واعتبرت الصحيفة الإنجليزية، أن هذه الأسباب تعقد فكرة مشاركة صلاح في الأولمبياد، لضرورة حصوله على راحة كافية بعد نهاية الموسم الحالي 2020/21، بدلًا من المخاطرة والمشاركة في المباريات دون توقف للموسم الثالث على التوالي.

وإذا شارك صلاح في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، سيحرم النجم المصري للموسم الرابع على التوالي من الحصول على راحة كافية استعدادًا للموسم الجديد.

ففي صيف 2018 شارك مع المنتخب الوطني المصري بكأس العالم التي أقيمت في روسيا.

وفي صيف 2019 شارك في كأس الأمم الأفريقية برفقة منتخب بلاده الأول، والتي استضافتها مصر، بينما استكمل في الصيف الماضي 2020، مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز مع الريدز، بعد توقف النشاط الرياضي بفعل جائحة فيروس كورونا.