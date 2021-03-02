اخبار النصر اليوم | بيتي مارتينيز سيعود إلى ريفر بليت بشرط واحد!

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية أن أن لاعب ريفر بليت، نيكولاس دي لا كروز، في طريقه للرحيل، بسبب الأزمة المالية في النادي، موضحة أن حلم المدرب مارسيلو غالاردو هو عودة محترف النصر بيتي مارتينيز.

ووفقًا لما أوردته صحيفة “elcrackdeportivo” الأرجنتينية، فإن لاعب ريفر بليت، نيكولاس دي لا كروز، يريد الذهاب إلى أوروبا، لذا يبحث مارسيلو جاياردو بالفعل عن بدائل ليحل محله.

وأضاف المصدر “أحد البدائل هو محترف النصر بيتي مارتينيز، لكنه حلم يصعب تحقيقه. مارتينيز ليس مرتاحًا تمامًا في فريقه السعودي”.

وأشارت الصحيفة الأرجنتينية إلى أن “مارتينيز في الأشهر الأخيرة تردد أنه لا يشعر بالراحة، لأن النصر يتأخر في سداد رواتبه الشهرية، يتمنى ريفر بليت أن يعود من جديد”.

وجاء في ختام التقرير “قد يعود مارتينيز في حالة واحدة إلى ريفر بليت، وهو أن يعطي محترف النصر بنفسه إشارة على رغبته بذلك، عندها لن يتردد المدرب غالاردو في مطالبة رئيس ريفر بليت رودولفو دونوفريو بضمه”.

وكان بيتي مارتينيز قد انضم إلى النصر الصيف الماضي، قادمًا من أتلانتا يونايتد الأمريكي، بمبلغ 16.3 مليون يورو، وحصد مؤخرًا بطولة كأس السوبر السعودي، بعد الفوز على الهلال بثلاثية نظيفة.