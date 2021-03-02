بث مباشر | مشاهدة مباراة الجونة وسموحة في الدوري المصري We

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لإحدى أهم مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري المصري بين الجونة وسموحة، لحساب الجولة الـ 15.

تنطلق مباراة الجونة وسموحة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر (15:00)، الساعة 16:00 بتوقيت السعودية، 13:00 بتوقيت جرينيتش، على ملعب خالد بشارة في منتجع الجونة بمدينة الغردقة.

يُدير مباراة الجونة وسموحة الحكم “محمد سلامة” ويساعده سامي هلهل ومصطفى حسن، ويتولى ماهر عرابي مسؤولية الحكم الرابع، ومحمد أبو خاضر وعاطف حسين تقنية الفيديو المساعد “الفار”.

يُنقل بث مباشر مباراة الجونة وسموحة على قناة أون تايم سبورت بصوت المعلق الرياضي “محمد الغياتي” كما تنقل أحداثها على أثير إذاعة الشباب والرياضة وراديو أون سبورت FM.

يحتل الجونة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة من 14 مباراة، ويأتي سموحة من بعده في المركز التاسع برصيد 18 نقطة من 13 مباراة.

ترجع آخر مواجهة بين الجونة وسموحة في الدوري المصري الممتاز إلى يوم 16 سبتمبر 2020 على نفس ملعب مباراة اليوم “خالد بشارة”، وانتهت بخسارة أصحاب الضيافة بنتيجة 2/1، وشهدت طرد لاعب الجونة “عمر رضوان” الذي انتقل في الميركاتو الصيفي الماضي إلى نادي أسوان.

وتقدم سموحة بهدف السيد فريد، ومع مطلع الشوط الثاني أضاف محمود عبد الحليم ماجد الهدف الثاني، وبعد دقائق قلص الفارق “والتر بواليا” المنتقل في الميركاتو الشتوي من الجونة إلى الأهلي.

ولم ينجح الجونة في تحقيق أي فوز أمام سموحة منذ 2 أبريل 2014، عندما انتصر في الاسكندرية بنتيجة (3/0)، حيث سقط في فخ التعادل 4 مرات متتالية ثم خسر ذهابًا وإيابًا بموسم 2020/2019 بنفس النتيجة (1/2).

ويعيش الجونة أسوأ فتراته مع المدرب الشاب “رضا شحاته” فلم يفز بأي مباراة من المباريات الخمس الأخيرة، وسقط في الخسارة ثلاث مرات أمام سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي والمقاولون العرب، وتعادل مع البنك الاهلي وبيراميدز.

ويرجع آخر فوز لفريق الجنونة إلى تاريخ 24 يناير 2021 أمام وادي دجلة بنتيجة 2/صفر في منتجع الجونة.

أما فريق سموحة فلم يخسر أي مباراة بمنافسات الدوري المصري منذ 28 ديسمبر 2020 عندما سقط على ملعبه أمام الزمالك بنتيجة (2/0).

واستطاع سموحة حصد 13 نقطة من 7 تعادلات وانتصارين على الإسماعيلي والمقاولون العرب.

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الجونة 1-1 سموحة

???? ملعب خالد بشارة (منتجع الجونة -الغردقة)

???? الدوري المصري (الجولة 15)

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