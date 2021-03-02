شكرا لقرائتكم خبر عن فشل محاولات إدارة مصر المقاصة لتجديد عقد إيهاب جلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فشلت كل محاولات مسؤولي مصر المقاصة مع إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق، من أجل تجديد التعاقد معه خلال الفترة المقبلة، خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

وتمسك إيهاب جلال برفضه التام لفكرة تجديد التعاقد مع المقاصة في الوقت الحالى وعدم الانتظار إلى نهاية الموسم، وتقييم التجربة بشكل تام رغم المحاولات القوية من جانب مسئولي المقاصة.

وأكد جلال في رسالة لإدارة المقاصة أنه لا مجال للحديث عن تجديد التعاقد في الوقت الحالي، مشيرًا إلى رغبته في غلق هذا الملف بالوقت الحالي للتركيز التام مع الفريق وإرجاء المفاوضات إلى نهاية الموسم من أجل تقييم الأمر بشكل تام.

وشهدت الأيام الماضية محاولات من قبل مسؤولي المقاصة مع إيهاب جلال لتجديد التعاقد بعد النتائج الجيدة التي حققها الفريق في الآونة الأخيرة، ونجاحه في الوصول إلى المراكز المتقدمة بجدول الترتيب إلا أن المدير الفنى أغلق هذا الملف بالوقت الحالي.