شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطلب سفر الأهلي إلى الكونغو بطائرة خاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى سفر البعثة إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب في الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دورى أبطال إفريقيا والمقررة يوم 16 مارس الجارى بطائرة خاصة من أجل إراحة اللاعبين قبل المباراة لحاجة الفريق إلى الفوز واستعادة الثقة من جديد في الرحلات الخارجية للأهلى بعد صدمة الخسارة من سيبما التنزانى.

وينتظر أن يجتمع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مع اللاعبين قبل المباراة المقبلة مع فيتا كلوب التي ستقام السبت القادم في الجولة الثالثة للبطولة لتحفيزهم على الاجتهاد وبذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز ومصالحة الجماهير الأهلاوية الحزينة على خسارة مباراة سيمبا.

ويعود الأهلى لاستئناف التدريبات غدا الأربعاء على ملعب مختار التتش بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون الثلاثاء لالتقاط الأنفاس بعد عناء الفترة الماضية التي شهدت ضغطا للمباريات محليا وإفريقيا.

وينتظر أن يجتمع موسيمانى مع اللاعبين قبل بداية المران لشرح خطة المباراة المقبلة، كما يعقد جلسة أخرى مع الجهاز المعاون للاستقرار على الخطة التي سيخوض بها الفريق المباراة.