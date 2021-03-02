شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد × ريال سوسيداد: فينيسيوس يحتفل بالمئوية وينقذ الميرنجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجا ريال مدريد من الخسارة على ملعبه ضد ريال سوسيداد وتعادل بنتيجة 1-1 في ختام مباريات الجولة 25 من الليجا الإسبانية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي على الرغم من الأفضلية الهجومية الواضحة لأصحاب الأرض الذين سددوا 12 مرة (مقابل 2 للضيوف) لكنهم فشلوا في تهديد مرمى الحارس أليكس ريميرو سوى مرتين.

وفي الشوط الثاني ارتفع نسق الضيوف الهجومي مع تسجيلهم هدفا مبكرا في الدقيقة 10 عن طريق المهاجم بورتو، وهذا أدى إلى تقدم ريال مدريد بشراسة أكثر للهجوم بغرض التعادل مما ترك مساحات للضيوف الذين أهدروا فرصتين تهديفيتين محققتين عن طريق روبين لو نورماند وناتشو مونريال، قبل أن يعدل البديل، الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور النتيجة في الدقيقة 89، لينقذ فريقه من الخسارة.

رجل المباراة:

لاعب الوسط الألماني، توني كروس واصل مستوياته المميزة وقدم مردودًا مميزًا في أرض الملعب.

كروس كان أكثر من لمس الكرة (100)، أكثر من مرر (75)، أكثر من لعب كرات طويلة سليمة (17)، أكثر من لعب كرات عرضية (7)، صنع فرصتين، ربح 6 التحامات أرضية وهوائية، وافتك الكرة مرتين، وراوغ بدقة 100%.

هل تعلم أن:

هدف فينيسيوس جونيور جاء في مشاركته رقم 100 مع ريال مدريد في مختلف البطولات.

- توني كروس لعب بالأمس مباراته رقم 309 بقميص ريال مدريد في مختلف البطولات ليصبح أكثر لاعب ألماني في التاريخ يشارك مع العملاق المدريدي، متجاوزًا الرقم السابق بأسم أولي شتيليكه.

مهاجم ريال سوسيداد، كريستيان بورتوجيس (الشهير بـ بورتو) سجل 7 أهداف في الدوري هذا الموسم، من 7 تسديدات على المرمى فقط (100% نجاح).

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

ريال مدريد تراجع للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، وبفارق 5 نقاط كاملة عن المتصدر، أتلتيكو مدريد، الذي لعب مباراة أقل من جاره وحامل لقب الدوري الحالي.

ريال سوسيداد حافظ على موقعه في المركز الخامس بجدول الترتيب مع ارتفاع رصيد الفريق إلى 42 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال.

أبرز الأرقام والإحصائيات

فينيسيوس جونيور (20 سنة و232 يوما) هو ثالث أصغر لاعب في تاريخ ريال مدريد يصل إلى 100 مباراة مع الفريق بمختلف البطولات، وهو أول لاعب من مواليد 2000 يصل إلى هذا الرقم مع الميرنجي.

هذا هو أول تعادل بين ريال مدريد وريال سوسيداد على ملعب الأول خلال آخر 12 مباراة بين الفريقين في الليجا (مدريد فاز 10 وسوسيداد فاز 1).