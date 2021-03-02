كأس العالم 2022 للرماية بمصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسند الاتحاد الدولي للرماية برئاسة فلاديمير ليسن تنظيم بطولة كأس العالم 2022 للرماية إلى مصر، وذلك في ظل النجاحات التي تحققها مصر في استضافة كأس العالم للرماية بالخرطوش المقامة منذ 22 فبراير الماضي وتستمر حتى الخامس من مارس الحالي بمشاركة 32 دولة. وذكرت وزارة الشباب والرياضة المصرية عبر موقعها على الإنترنت أمس «أسند الاتحاد الدولي مهمة استضافة بطولة كأس العالم للرماية (بندقية/مسدس) للرجال والسيدات إلى مصر، حيث سيتجمع أبطال اللعبة حول العالم في أرض الكنانة للتنافس على واحدة من أهم البطولات».



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