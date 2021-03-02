شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقي في طريقه لإقالة الصربي اليتش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

ذكرت مصادر مقربة من فريق الشرطة العراقي لكرة القدم، أن عملية الاستغناء عن مدربه الصربي ألكسندر اليتش ستتم بعد انتهاء مباراة الفريق المقبلة أمام زاخو.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة الشرطة غير راضية عن مستوى ونتائج الفريق خلال الجولات الماضية، إذ تعادل الشرطة مع الصناعات الكهربائية بصعوبة، ثم خسر أمام الزوراء وبعدها خرج متعادلاً أمام أمانة بغداد.

وأضافت أن الإدارة ستبحث عن مدرب جديد يتولى مهمة قيادة فريق الشرطة الذي يضم معظم لاعبي المنتخب العراقي الأول، فضلاً عن بعض اللاعبين المحترفين.

يذكر أن المدرب اليتش، كان قد تسلم مهمة تدريب فريق الشرطة في الجولة الرابعة من المرحلة الأولى للدوري لهذا الموسم خلفاً للمدرب عبد الغني شهد الذي أقيل من مهمته في تدريب الشرطة.