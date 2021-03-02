شكرا لقرائتكم خبر عن كلاتنبرج: الحكام يستغلون «الفار» لحمايتهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

علق الحكم السابق مارك كلاتنبرج على الفوضى التي حدثت في مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد مؤخراً، وقال عن لجوء الحكم ستيوارت أتويل للفار: «بالطبع إلقاء المسؤولية على الفار تمنح الحكام حماية من الانتقادات، الحكم يريح رأسه الآن ويستدعي غرفة التحكيم بتقنية الفيديو لمساعدته في إصدار القرار وأي أحد يعترض من اللاعبين عليه لوم الفار، من المستحيل أن يتجاهل الحكم وجود الفار لأن السماعة في أذنيه، وهذا للأسف يسهم في تراجع مستوى التحكيم والجيل المستقبلي من الحكام، في المقابل الفار جيد للعبة لأنه يذكر اللاعبين بوجود كاميرا تراقبهم على الدوام».

وانتقد كلاتنبرج تصريحات مدرب اليونايتد سولسكاير بعد المباراة والتي قال فيها إن الحكام يتأثرون بما يكتبه المشجعون عنهم، وقال: «أعتذر لسولسكاير لكني أشك كثيراً في وجود حكم يطالع ما يكتبه مشجعو تشيلسي في موقع النادي قبل المباراة، أتويل لم يمنح ركلة جزاء لليونايتد ووجد سولسكاير فرصة لاتهام غريمه بالضغط على آراء الحكم، ما أزعجني اقتراب أودوي من شاشة المراقبة عندما كان أتويل يطالعها وتواجد أزبيلكويتا أيضا قريبا وهو يصرخ وهذا هو ما دفع الحكم لعدم منح ركلة جزاء لليونايتد برأيي، أريد أن يرفع الحكم بطاقة صفراء في وجه كل لاعب يقترب منه اثناء المراجعة».

ونصح كلاتنبرج الحكام بالحذر مما يقولون في الملعب وأضاف: «هناك ترند«ميل متنامٍ»لدى اللاعبين لكشف ما يقال في الملعب وعلى الحكام الحذر».

وقال كلاتنبرج إن ازدحام الجدول يؤثر أيضاً في ارتفاع نسبة الأخطاء التحكيمية، وأضاف: «قطعاً الجدول يؤثر، خذ على سبيل المثال مايكل أوليفر أفضل حكم في البريميرليج وهو يقود مباراة أرسنال وتشيلسي وتوتنهام في لندن ثم يذهب لنيوكاسل وبعدها يعود لمنزله، هذا مرهق نفسياً وبدنيا في ظل قيود كوفيد -19، الحكم في أيامنا كان يبيت في الفندق».