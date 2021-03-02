شكرا لقرائتكم خبر عن أوهارا يكشف صراعه مع الحبوب المنومة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشف نجم توتنهام السابق جيمي أوهارا (34 عاماً) عن معاناته مع الحبوب المنومة أثناء مسيرته وذلك على هامش الكشف عن لجوء نجوم في البريميرليج لإدمان الحبوب وخلطها مع الكحول والتي تؤثر في صحة ومسيرة اللاعب مستقبلاً.

وقال لاعب الوسط السابق: «كنت أستخدم الحبوب المنومة كثيراً بعد المباريات، يكون الأدرينالين مرتفعاً بسبب الضغط والجمهور وأعاني أرقاً شديداً، المشكلة بدأت عندما بدأت الاعتماد عليها بشكل مفرط كي أنام، لا أقول إنني كنت مدمناً عليها لكنني أردت التوقف عن تناولها لأنني شعرت بالحاجة لأخذ المزيد منها في كل مرة».

وطالب أوهارا الأندية بمساعدة لاعبيها الذين يعانون نفس المشكلة، وقال: «أتفهم تناول اللاعبين للحبوب لكنني لا أتفهم خلطها بالكحول، هم بحاجة لمساعدة عاجلة».

ولا تندرج الحبوب المنومة التي يشتريها اللاعبون بدون وصفة من السوق السوداء ضمن العقارات المحظورة من قبل هيئة مكافحة المنشطات (وادا) لكن ارتفعت المطالب بشأن فحص الأندية للاعبين بشكل منتظم أو حظر تناولها بعد الكشف عن إدمان عدد من نجوم البريميرليج.