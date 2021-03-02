القوة الجوية يحلق بصدارة الدوري العراقي

بغداد: زيدان الربيعي

حلق القوة الجوية، بصدارة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه نفط البصرة 3-2، على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد ضمن الجولة الحادية والعشرين.

سجل أهداف الجوية اللاعبون حمادي أحمد من ركلة جزاء، وإبراهيم بايش ولؤي العاني في الدقائق 4 و36 و86، بينما سجل هدفي نفط البصرة اللاعبان أحمد فرحان وأحمد زامل في الدقيقتين 68 90+4.

وبهذه النتيجة وسع القوة الجوية الفارق بينه وبين وصيفه الزوراء إلى سبع نقاط.

وفاز الميناء على ضيفه السماوة 3 -1 في المباراة التي أقيمت في ملعب الفيحاء بالمدينة الرياضية بمحافظة البصرة، وسجل أهداف الميناء اللاعبون عمار عبد حسين وحسام مالك وحسين يونس في الدقائق 2 و68 و79، بينما سجل هدف السماوة الوحيد اللاعب علي سعد في الدقيقة 34.

بينما انتهت مباراة زاخو وضيفه أربيل بالتعادل بنتيجة 1-1، سجل لزاخو اللاعب أحمد زيرو في الدقيقة 7، وأدرك التعادل لأربيل اللاعب شيركو كريم، في الدقيقة 87.

وواصل الشرطة تراجعه بعد أن خرج متعادلاً بالنتيجة ذاتها أمام أمانة بغداد، سجل هدف الشرطة، اللاعب سعد عبد الأمير، في الدقيقة 22، بينما سجل هدف أمانة بغداد اللاعب محمد جلال، في الدقيقة 43.

كذلك انتهت مباراة الحدود والكهرباء بنفس النتيجة، سجل للحدود اللاعب محمد هادي، في الدقيقة 76. فيما تمكن لاعب الكهرباء مهيمن سليم ملاخ من تعديل النتيجة في الدقيقة 81.

من جانب آخر عقدت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي، اجتماعاً استثنائياً لمناقشة وضع الفريق، بعد النتائج السلبية التي تحققت في الجولتين الماضيتين، فضلاً عن الأداء غير المرضي لبعض اللاعبين.

وقررت الإدارة خصم 25% من عقود اللاعبين الكلية للموسم الحالي، مع توجيه إنذار نهائي لبعض اللاعبين.

وقالت الإدارة، إن القرار يأتي في سبيل إيقاف النزيف النقطي للفريق، والعودة من جديد للمنافسة على لقب الدوري، والمكان الذي يليق بسمعة النادي وتاريخه.

وشددت الإدارة على أن العقوبة ستكون أشد إذا ظلت الحال على السوء نفسه، وعدم العودة للمستوى الذي يليق بكيان القيثارة.