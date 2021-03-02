شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحذر فى بيان رسمى من عواقب إلغاء مسحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بيانا صحفيا حيال ما تردد عن اتجاه اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بتعليق المسحات الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا للأندية المشاركة ببطولة الدوري الممتاز.



وجاء في البيان :-بالإشارة إلى التقارير الواردة والخاصة باتجاه اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بتعليق المسحات الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا للأندية المشاركة ببطولة الدوري الممتاز وتحمل الأندية تكاليف إجراء هذه المسحات بمعرفتها قبل المباريات فإن إدارة نادي الزمالك تخاطب الجهات المسئولة بالتدخل للحفاظ على جميع عناصر اللعبة في ظل جائحة كورونا .

وتحذر إدارة الزمالك من عواقب سيئة جراء قرار اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة في ظل عدم وجود ضوابط لمعايير تلك المسحات كما كان متبعا من قبل مما يضع جميع الأندية (حتى الملتزمة منها بإجراء المسحات) تحت وطأة الإصابة نتيجة المخالطة للأندية غير الملتزمة بإجراء المسحات.

وإذ تتحمل إدارة اتحاد الكرة عملية تنظيم المسابقة ومن واقع مسئوليته عن الحفاظ على عناصر اللعبة فإن إدارة الزمالك تطالب اتحاد الكرة وبالتنسيق مع وزارة الرياضة إيجاد آلية لضبط عملية المسحات بالمسابقة للحفاظ على سلامة جميع اللاعبين.

كما تؤكد اللجنة على ضرورة النظر بعين الاعتبار لارتباط عدد من الأندية المصرية بمشاركات إفريقية وقد يتسبب هذا القرار في إصابة عدد من لاعبي تلك الفرق وتأثر مشاركتها في البطولات وهي التي تمثل اسم مصر بها .