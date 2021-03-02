شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات يقودها فؤاد عبد السلام لتأجيل بطولتى أفريقيا 18 ، 19 سنة بنيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن غزلان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة و القائم بأعمال المدير التنفيذى على إجراء محاولات من جانب فؤاد عبد السلام رئيس اللجنة المؤقتة السابق لإتحاد الطائرة و بصفته رئيس لجنة الإحتكام فى بطولة أفريقيا بنيجيريا لإقناع بشرى حجيج رئيس الإتحاد الأفريقى بتأجيل البطولة الأفريقية للناشئات 18 سنة والشباب 19 سنة و المقرر انطلاقها غدا حتى يستطيع المنتخب المصرى حضور الإجتماع الفنى ، خاصة بعد سلبية مسحات اللاعبين و اللاعبات .

و قال غزلان فى تصريح لـ الخليج 365 أن الإتحاد المصرى ينتظر خطاب رسمى من الإتحاد الأفريقى يفيد بموقف تأجيل البطولة من عدمها حتى يتحدد موقف مصر ، خاصة أن موعد البطولة الرسمى يشهد إنعقاد الإجتماع الفنى اليوم و الاتحاد الأفريقى شدد على حضور الدول المشاركة للإجتماع وفقا للوائح البطولات الأفريقية .

و أشار غزلان إلى أن الإتحاد الأفريقى تفاوض مع الإتحاد النيجيرى من قبل فى إمكانية تأجيل البطولة و هو ما رفضه الأخير قبل أن يقود عبد السلام محاولات جديدة .

و قال غزلان فى تصريح لـ الخليج 365 أن جميع اللاعبين اللذين خالطوا الإصابات التى ظهرت قبل السفر فى كلا المنتخبين أثبتت المسحات سلبية الإصابة من فيروس كورونا ، فضلا عن سلبية اللاعبين اللذين تم إستدعائهم لحل محل اللاعبين المصابين بالفيروس اللعين .

و أشار غزلان إلى أنه حتى الأن لم يتم تحديد موعد السفر النهائى للبعثة خاصة أنه لازالت توجد محاولات لتأجيل البطولة من أجل حضور الفريق المصرى للإجتماع الفنى وفقا للوائح البطولة .

واقترح اتحاد الطائرة برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة على الاتحاد الأفريقى للعبة بتأجيل مباريات مصر فقط فى بطولتى أفريقيا للناشئات 18 سنة والشباب تحت 19 سنة، المقرر انطلاقها بنيجيريا غدا بعد رفض الاتحاد النيجيرى تأجيل البطولتين لمدة أسبوع، بسبب إصابات فى منتخبى مصر بفيروس كورونا، إلا أن الاتحاد الأفريقى يصر على حضور مصر للإجتماع الفنى للبطولة وفقا للائحة البطولات بالاتحاد.

كما يتواصل إتحاد الطائرة مع سفير مصر فى نيجيريا لحل أزمة المشاركة فى بطولتى أفريقيا للناشئات 18سنة والشباب 19سنة، المقرر انطلاقهما فى ظل عدم ضوح موقف مصر من المشاركة حتى الآن بسبب إصابات فيروس كورونا فى كلا المنتخبين.