شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يدخل دائرة اهتمامات الهلال السوداني رغم الاتفاق مع حمادة صدقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرابي محمد المنسق الإعلامي السابق للهلال السوداني، عن تواجد محمد يوسف، المدير الفني السابق للبنك الأهلي، ضمن دائرة المرشحين لتدريب الهلال السوداني، رغم اقتراب النادي من الاتفاق مع حمادة صدقي مدرب الانتاج الحربي السابق لتدريب الفريق .

وقال عمرابي في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت : بعض جماهير الهلال غير مرحبين بحمادة صدقي بسبب الطريقة التى رحل بها في وقت سابق عن الفريق، والتعاقد مع صدقي سيكون لمدة 6 أسهر ولن يكون طويل الأمد.

أضاف: تم التفاوض مع محمد يوسف لتولي تدريب الفريق، وخالد جلال كان من الأسماء المطروحة قبل التعاقد مع البنك الأهلي، في النهاية تم الاستقرار على حمادة صدقي، والتعاقد معه مسألة وقت وسيتم الإعلان الرسمي في وقت قليل.

وكانت الصحف السودانية قد أكدت عن قدوم حمادة صدقي لقيادة تدريب فريق الهلال السودانى مجددا فى ولاية ثانية، بعد إقالة الصربى زوران لفشله فى التقدم مع الفريق وتدهورالنتائج محليا وأفريقيا.

وعنونت صحيفة الانتباهة السودانية: "المصرى حمادة صدقى مدربا للهلال، وقالت أكد الموقع الرسمي للهلال عن اقتراب المدرب المصري حمادة صدقى، من تدريب الهلال بدلا عن الصربى زوران، بعد فشل الأخير فى إحراز نتائج جيدة محليا وأفريقيا.

وأضافت أن صدقى سبق ودرب الهلال وينتظر أن يصل الخرطوم فى الساعات القادمة لتوقيع العقد مع مجلس الهلال.

بينما نشرت صحيفة كفر ووتر عنوان :"الهلال يفاوض ابياه وصدقي ويقيل زوران" وقالت وجاءت إقالة زوران بعد تعثر نتائج الفريق الأخيرة بدوري الأبطال، كما تعادل الهلال أمام حي الوادي نيالا، في الدوري المحلي، ودخلت لجنة تطبيع نادي الهلال في مفاضلة ومفاوضات مع المدربين، المصري حمادة صدقي، والغاني جيمس كواسي أبياه.