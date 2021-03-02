شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يشيد بالأداء الجيد لمنتخب أوغندا في أمم أفريقيا تحت 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بالأداء الجيد لمنتخب أوغندا في أول مشاركة لهم بتاريخ كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما، المقامة حاليا فى موريتانيا.

ونشر حساب الكاف على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" صورا للاعبى منتخب أوغندا، وعلق عليها:" بطولة رائعة من أوغندا فى أول مشاركة لهم بتاريخ كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا.. هل يكون من نصيبهم الذهب أم الفضة؟".



منتخب اوغندا

وصعد المنتخب الأوغندي إلى نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاماً بعد أن اكتسح شباك نظيره التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف، امس الاثنين، في إطار الدور نصف النهائي من البطولة التي تحضنها موريتانيا.

وافتتح المنتخب الأوغندي التسجيل عن طريق ريتشارد باسانجوا في الدقيقة 4 ثم أضاف ديريك كاكوزا الهدف الثاني في الدقيقة 36، وسجل اللاعب آدم بالأمين الهدف الوحيد للمنتخب التونسي، في الدقيقة 39 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 50 عاد كاكوزا وسجل الهدف الثالث لبلاده والثاني له.

وبهذه النتيجة يتأهل المنتخب الأوغندي إلى الدور النهائي، حيث سيواجه منتخب غانا يوم السبت القادم، فيما سيواجه المنتخب التونسي للشباب منتخب جامبيا يوم الجمعة القادم، من أجل المركز الثالث.