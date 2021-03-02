شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن لـ"أون سبورت ": زيادة عقد ساسي ستخلق أزمة فى الزمالك بسبب باقى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى هشام يكن نجم الزمالك السابق، أن زيادة عقد فرجاني ساسي لاعب القلعة البيضاء سيخلق أزمة في الفريق بسبب عقود باقي اللاعبين ، وقال يكن في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت : يجب أن يقدر ساسي حب جماهير الزمالك ويتراجع عن طلباته، لأنه في حالة النزول على رغباته ستكون هناك مشكلة أخرى مع باقي المحترفين، مثل بن شرقي، وستجد طارق حامد والونش يقدمون أداء مميز فلماذا يحصلون على راتب أقل.

أضاف: كيف يمكن أن يكون لديك لاعب محترف يجلس على الدكة، اللاعب الأجنبي إما أن يكون داخل الملعب أو خارج النادي، متخوف على الفريق من خسارة بطولة، لدينا فريق قوي ومجلس إدارة مميز، وخطوط النجاح كلها موجودة فقط نحتاج للاستقرار.

وتطرق يكن لمباراة دجلة قائلا : كيف يسدد عبد الله جمعة ركلة الجزاء بناءً على طلبه وهو لم يشارك مع الفريق منذ فترة، الزمالك أهدر فرصة الفوز في بداية المباراة بعد انفراد بن شرقي، والزمالك يجب أن يحسم الفوز من الدقائق الأولى لأن بعد ذلك كان الأمر سيكون صعباً مؤكدا أنه لابد أن هناك ترتيب في تسديد ركلات الجزاء، عبد الله جمعة لا يشارك وتحاول منحه الثقة، فكيف تضع عليه مسئولية ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، وعندما استبدلت بن شرقي لم ينزل بديله المناسب.

وأشار إلى أنه ليس لديك وقت لتغيير التشكيل قبل مباراة الترجي، ولكن يجب تخصيص وقت من التدريب لصالح المهاجمين وتدريب كل لاعب على جزئية التهديف، يجب العمل عليها لمعالجة سلبية إحراز الأهداف في الفترة الأخيرة، هناك خطأ لا يدركه الكثيرون هو أن معظم اللاعبين على دكة الزمالك لا يشاركون في المباريات .