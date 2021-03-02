شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من باتشيكو للمهاجمين بسبب إهدار الفرص قبل مواجهة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخصص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك فقرة خاصة لتدريب المهاجمين علي بعض الجمل التكتيكية في تدريب اليوم، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى ابطال افريقيا.

ويقوم باتشيكو بمنح المهاجمين تعليمات خاصة بعد ظاهرة إهدار الفرص السهلة أمام المرمي والتي تسببت في تعادل الزمالك أمام تونجيت السنغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ووادي دجلة في الدورى.

وتحدث باتشيكو مع اللاعبين عقب مباراة الأمس أمام وادي دجلة وطالبهم بإغلاق الصفحة نهائيا والتفكير في مباراة الترجي التونسي، خاصة أن الفريق يحتاج للفوز بالمباراة لمواصلة المنافسة علي التأهل لدور الـ 8 بالبطولة الافريقية.

وأكد باتشيكو للاعبيه أن التوفيق لم يحالفهم في مباراة وادي دجلة وإنهم كانوا الأحق بالفوز ولا تزال المنافسة علي لقب الدوري طويلة ولكن عليهم تدارك الأخطاء في المباريات المقبلة.

من ناحية أخرى، يغادر الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي في فريق الزمالك، برفقة حمادة الدالي إداري الفريق، إلى تونس اليوم، ليسبقا بعثة الفريق قبل مواجهة الترجي التونسي، وقرر طبيب الزمالك السفر إلى تونس مبكرا لمتابعة أحوال الفندق الذى ستقيم فيه البعثة، والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ويحل الزمالك ضيفاً على الترجي السبت المقبل، فى اللقاء الذى يقام فى السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرغب محمد أسامة فى عدم ترك أى مجال للصدفة في الرحلة، لتفادي إصابة أي لاعب بفيروس كورونا، حيث فضل السفر إلى تونس قبل البعثة لترتيب كافة الأمور قبل وصولها، ومن المقرر أن يسافر الزمالك إلى تونس يوم 3 مارس المقبل.