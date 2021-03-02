شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يشارك فى الجائزة الكبرى بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب الكاراتيه فى منافسات الجائزة الكبرى " البريميرليج" التى تقام بتركيا فى الفترة من 10 إلى 15 مارس الجارى ، فى إطار البطولات المؤهلة دروة الألعاب الأولمبية، وضمن خطة الإعداد للأولمبياد .

وتم الاستقرار على أن تتضمن قائمة منتخب الكاراتيه فى البطولة 20 لاعبا ولاعبة ، على مستوى منافسات الكاتا و الكوميتيه ، ويرافقهم 3 مدربين ،و حكمين ، و رئيس للبعثة ، و إدارى .

ويرأس بعثة الكاراتيه فى البطولة صالح عبد القادر عتريس، و المدربين هم هانى قشطة ، و هانى محمود ، بالإضافة إلى محمد عبد الرحمن ، و أشرف أحمد محمد إداريا ، و أحمد الصاوى طبيبا ، بينما الحكمان عماد السرسى ، و هيثم فاروق .

ومن المقرر أن تشهد البطولة مشاركة شيماء ابو اليزيد بطلة العالم ، و التى سبقو أعلن اعتزالها لكنها سرعان ما عادت مرة اخرى وتراجعت عن قرارها بحثا عن حلم الوصول الى طوكيو وتحقيق ميدالية اولمبية فى مسيرتها الرياضية .

وتعرضت الثنائى جيانا فاروق و شياء ابو اليزيد بطلتا المنتخب الى الاصابة بفيروس كورونا، لكنهماتعافا بعدالخضوع لبروتوكول طبى و علاجى ، والالتزام بالتعليمات الطبية .