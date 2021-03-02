بيراميدز لا يعرف الفوز على المصرى فى 8 مباريات قبل مواجهة ستاد الإسكندرية

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القاهرة - سامية سيد - يواجه المصرى البورسعيدى نظيره بيراميدز في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية يدخلها الفريق البورسعيدى بعد التعادل مع سيراميكا بهدفين لكل فريق باللقاء المؤجل من الأسبوع التاسع للمسابقة فيما تعادل بيراميدز مع الجونة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر لقاء وحيد ، وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 8 أهداف، في المقابل يحتل بيراميدز المركز السابع برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 4 وتعادل في 7 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكهم 13 هدف.

ترتيب المصرى البورسعيدى وبيراميدز في جدول الدوري

تاريخيا مباراة اليوم هى التاسعة فى تاريخ مواجهات الفريقين بمسابقة الدوري، تفوق المصرى فى جميع المواجهات السابقة، محققا الفوز فى 5 مباريات ، وتعادلا فى ثلاث مباريات، سجل المصرى 16 هدفا مقابل 8 فقط لبيراميدز.

تاريخ مواجهات المصرى البورسعيدى وبيراميدز

التق الفريقان لأول مرة بموسم 2014/2015 عندما صعد بيراميدز تحت مسماه القديم "الأسيوطي سبورت" للمرة الأولى لمسابقة الدوري، قبل هبوطه فى نهاية الموسم.

أول مباراة جاءت في الجولة الثانية، باستاد الإسماعيلية، وفاز المصري الذى خاض المباراة كضيف بثلاثة أهداف مقابل هدف في 20 سبتمبر 2014، وأدارها الحكم حسام الجلاد ، سجل التوجولي ويلسون أكاكبو أول أهداف المباراة، وأضاف أحمد رءوف هدفين، بينما سجل إدوارد توماس هدف الأسيوطي الوحيد.

وفى الدور الثاني بالإسماعيلية أيضا، أكد المصري تفوقه ذهابا وإيابا، بالفوز كصاحب تنظيم بهدفين دون رد في الجولة رقم 21، سجلهما أحمد رءوف بالتخصص، وعاشور الأدهم في الأول من مايو 2015، في مباراة أدارها الحكم أحمد حمدي.

ثم عاد الأسيوطي قبل تغيير مسماه، وتحت قيادة حسام حسن فاز المصري ذهابا ببرج العرب، بهدفين مقابل هدف لأصحاب التنظيم، في الجولة العاشرة في 23 نوفمبر 2017 ، سجل للمصري أحمد شكري، وإسلام أبو سليمة في أول ثلث ساعة، قبل أن يسجل شريف دابو هدفا عالميا للأسيوطي، في مباراة أدارها الدولي محمد عادل الذى أشهر البطاقة الحمراء لظهير المصري مصطفى علي مارسيلو.

وفى الدور الثاني، أكد المصري فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف في الأسبوع 27، تقدم أحمد شكري للمصري، وأضاف إسلام صلاح هدفين، بينما سجل الأسيوطي هدفه الوحيد من ضربة جزاء احتسبها الدولي إبراهيم نور الدين، نفذها بنجاح محمد رزق إمام.

وفي العام قبل الماضي، تعادل الفريقان بثلاثة أهداف لكل منهما، سجل لبيراميدز كل من جون سيفونتيني، وكينو بمساعدة كريم العراقي مدافع المصري، وناصر منسي، بينما سجل للمصري حسين رجب، ثم أضاف أحمد جمعة من ضربة جزاء، وسعيدو سنبوري في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وفي الدور الثاني بهدف لكل منهما، تقدم عمر خربين لبيراميدز، وتعادل محمود وادي للمصري.

وانتهت مباراة الدور الاول لدوري الموسم الماضى بالتعادل بين الفريقين تقدم عبدالله السعيد لبيراميدز وتعادل حسن على للمصرى فى اللقاء الذى أقيم بالجولة التاسعة للمسابقة على ستاد السويس فى 21 ديسمبر 2019.

فيما انتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بفوز المصرى البورسعيدى بهدف دون رد سجله محمود وادى في اللقاء الذى أقيم على ستاد برج العرب في 10 سبتمبر 2020 بالجولة 26 للمسابقة.

ماهر يبحث عن العودة لقطار الانتصارات ورودلفو يفتش عن إيقاف نزيف النقاط

وطالب على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه بالعودة لقطار الانتصارات للحفاظ على موقعهم بالمربع الذهبى للمسابقة لاسيما أمام منافس قوى مثل بيراميدز يملك كتيبة كبيرة من النجوم ، في المقابل طالب الارجنتينى رودلفو المدير الفني لبيراميدز لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات بعد فقدان 20 نقطة من أصل 30 نقطة حتى الان بالمسابقة بغية تعديل المسار المحلى بعد التأهل الافريقى لدور المجموعات بالكونفدرالية.