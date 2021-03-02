شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. متعب يكشف كيف حرمه الزمالك من اللعب في البريميرليج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات.

كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

الكواليس هذه المرة عن التفاصيل التي تسببت في تعطل انتقال عماد متعب لاعب الأهلي السابق ومنتخب مصر للدوري الإنجليزي، حيث روى القناص كواليس تسبب إحدى مباريات القمة أمام الزمالك في فشله في الاحتراف.

قال متعب، إنه تلقى عرضا بريستول سيتي الانجليزي، لكنه اشترط خوض مباراة القمة أمام الزمالك على أن يوقع العقود في اليوم التالي، لكن الفريق الإنجلييزي رفض، وتم فشل الصفقة، مؤكدا أن مباراة الزمالك وقتها كانت مهمة جدا، والاهلي ليه فضل كبير عليا ومقدرش كنت اتركه".

وعن تجربته الاحترافية في اتحاد جدة السعودي، قال إنها كانت تجربة ناجحة والدليل حصد لقب الدوري السعودي.

وأشار إلى أن أن تجربته مع ستاندر لييج البلجيكي، باءت بالفشل، وكان قرار خاطئ من البداية الانضمام لهذا الفريق بسبب شكواه من إصابة.