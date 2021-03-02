شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج مكثف لحازم إمام وشيكابالا استعدادا للترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام لاعبا الزمالك لبرنامج تأهيلى مكثف خلال تدريبات الفريق اليوم وغدا ، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

وغاب شيكابالا وحازم إمام عن مباراتي الزمالك الأخيرتين أمام تونجيت السنغالي في دوري أبطال أفريقيا ووادي دجلة في الدورى بسبب الإصابة، حيث يعاني حازم امام من اجهاد في العضلة الأمامية، فيما يعاني شيكابالا من الام في الركبة.

وطلب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق من الجهاز الطبي ضرورة سرعة تأهيل الثنائي لحاجة الفريق لهما في مباراة الترجي، خاصة ان حمزة المثلوثي قد يغيب عن التشكيل الأساسي للمباراة في ظل تعرضه لاصابة عضلية في مباراة وادي دجلة.

وسيخضع الثنائي لاختبار طبي غدا في التدريب الذي يسبق السفر لتونس لتحديد إمكانية سفرهما مع الفريق من عدمها ، وفي حالة وجود احتمال لمشاركتهما سيتم اصطحابهما مع البعثة المتجهة لتونس غدا علي ان يستكملا البرنامج العلاجي في تونس.

من ناحية أخرى يخصص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك فقرة خاصة لتدريب المهاجمين علي بعض الجمل التكتيكية في تدريب اليوم ، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.

ويقوم باتشيكو بمنح المهاجمين تعليمات خاصة بعد ظاهرة اهدار الفرص السهلة امام المرمي والتي تسببت في تعادل الفريق امام تونجيت السنغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، ووادي دجلة في الدورى.

وتحدث باتشيكو مع اللاعبين عقب مباراة الأمس امام وادي دجلة وطالبهم باغلاق الصفحة نهائيا والتفكير في مباراة الترجي التونسي، خاصة ان الفريق يحتاج للفوز بالمباراة لمواصلة المنافسة علي التأهل لدور الـ 8 بالبطولة الافريقية.

وأكد باتشيكو للاعبيه ان التوفيق لم يحالفهم في مباراة وادي دجلة وانهم كانوا الأحق بالفوز ولا تزال المنافسة علي لقب الدوري طويلة ولكن عليهم تدارك الأخطاء في المباريات المقبلة.