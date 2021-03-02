شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف: تحطيم أرقام الحضري ليست هدفي .. والمنتخب محتاج خبرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة، أن هدفه ليس تحطيم أرقام عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق، وذلك بعد تألقه مع فريقه في الموسم الجاري في الكثير من المباريات كان أبرزها مباراة الأمس مع الزمالك والتى انتهت بالتعادل السلبي، وقال أوسة في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": ليس هدفي تحطيم أرقام الحضري فقط، أتركها لتأتي مع الوقت، ولكن هدفي هو الحفاظ على المستوى.

أضاف: في كل العالم طول ما انت بتأدي وواقف على قدمك فالسن غير مهم، والتحدي أن تقدم عكس المتوقع، وهذا مقابل كل السنوات والتعب والإخلاص الذي تحقق في الفترة الماضية، والحمدلله أن هذا الأمر تحقق في مباريات مهمة وكبيرة.

أكمل: أعمل منذ فترة على الانضمام للمنتخب كل موسم أخطط لهذا الأمر ولا أفقد الأمل أبداً في أي معسكر، ولدي أمل أن الموضوع اقترب جداً، وأكيد سيكون لي دور مع المنتخب بهذا الأداء.

واصل: بعد مباراة بيراميدز والأهلي حدث تواصل مع أيمن طاهر، وغابت الاتصالات الشهر الماضي، وأتمنى أن أتواجد بقوة مع المنتخب، وأعتقد أن ما يقال عني حالياً هو راحة للجهاز الفني للمنتخب في حالة اختياري، لأني رأيت حالة اتفاق على تواجدي مع المنتخب،

زاد: أعتقد أن فرصة جيدة للمنتخب بتواجد الشناوي وعنصر شباب وعنصر خبرة، وأرى المنافسة الحالية بين الشناوي وأبو جبل لمصلحة المنتخب في النهاية، والشناوي من أفضل الحراس هذا الموسم والموسم الماضي.

أردف: المنتخب يحتاج في تلك الفترة لتواجد الخبرات والشباب لأن كله بيكمل بعضه، عصام الحضري في فترة من الفترات انضم كحارس ثالث واستمر حتى عاد إلى الحارس الأول.

واختتم: المباراة المقبلة للمنتخب ستكون فاصلة للمنتخبات وممكن أخر مباراة بسبب ضغط المباريات والإجهاد من الوارد أن يمنحني الجهاز فرصة للمشاركة، كسر أرقام الحضري مرحلة أخرى، وطول ما انت واقف على رجلك ستحقق أرقام.