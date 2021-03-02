شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يخاطب اتحاد الكرة لترحيل مباراة الطلائع بسبب الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الناصر محمد المشرف العام على الكرة في إنبي، عن مخاطبة الفريق البترولي للجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، لطلب ترحيل مباراة الطلائع المقبل بالدوري يومين أو ثلاثة، وقال عبد الناصر محمد في تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامي سيف زاهر: دكتور ممدوح محمدي أدار اللقاء الماضي لغياب حلمي طولان، وتواجدت فقط لأتحدث مع أحد اللاعبين طلب التغيير وقولتله استرجل، حلمي طولان خضع لمسحة وحالته مستقرة ونتيجة المسحة ستظهر غداً، وهو من أدار المباراة أمس بالهاتف والموضوع كان صعب جداً وغياب المدرب للإيقاف أو لأي سبب أخر أمر صعب جدا.

أضاف المشرف على إنبي: فريق الموسم الماضي كان لابد من إجراء تغييرات عليه والموسم الحالي غيرنا 18 لاعب ومع فلترة اللاعبين مع ادخال عناصر الناشئين هذا سيعيد للغريق بريقه ولكن نتمنى الصبر وخلمي طولان عمل ميكس كبير في ظل دوري صعب وشائك وحتى الأن الدوري ليس له معالم مباراتة واحدة تطلعك وأخرى تتسبب في هبوطك بالمراكز واذا الفريق لم يجنع 30 نقطة بالدور الأول سنعاني بالدور الثاني.

وعن مباراة طلائع الجيش المرتقبة قال عبد الناصر محمد: طلائع الحيش سيواجهنا في المباراة المقبلة وعنده توقف 12 يوم واحنا عندنا توقف 10 أيام فلماذا لا نرحل المباراة يومين أو ثلاثة وأرسلنا بالفعل للاتحاد لماذا نضغط لاعبينا، المباراة يوم الخميس المقبل وأرسلنا جواب رسمي للاتحاد للمطالبة بترحيلها.

وقال المشرف على إنبي معلقاً على إلغاء المسحات: اللجنة الطبية أبلغتنا أن كل مباراتين سنخضع لمسحة واحدة، العمال والأجهزة المعاونة والمدلكين يتعاملون مع اللاعبين ويخضعون لمسحة نتحملها، فمن الصعب أن نتحمل أيضا مسحات اللاعبين في ظل هذه الظروف الناس هتحيب فلوس منين، الاتحاد ينظم مسابقة يجب أن يكون قادر على إدارتها هذا موضوع شائك وفي اجتماع الاتحاد لم يوافق مسئول عن نادي على دفع 3 مليون جنية للاتحاد ثمن المسحات وهذا الأمر لم يعرض من الأساس لا يمكن نفاجئ في يوم وليلة بهذا الأمر.