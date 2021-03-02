شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال بصورة داخل مستشفى: "اللهم إنى أسألك الشفاء والصحة والعافية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلي والكرة المصرية السابق، صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يظهر فيها على سرير طبى داخل مستشفى، ويبدو أنه خضع لعملية، لكن دون أن يوضح تفاصيل الإجراء الطبى الذى خضع له.

وعلق رضا عبد العال، على صورته داخل المستشفى: "اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيني وتمدني بالصحة والعافية"، وطالب متابعيه بالدعاء له.



رضا عبد العال

ويشار إلى أن رضا عبد العال، كان قد أكد فى أخر تصريحاته، أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تسبب في هزيمة الفريق ويتحمل المسئولية نتيجة إشراكه ثلاثة لاعبين في وسط الملعب أمام سيمبا التنزانى فى دورى المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا.



رضا عبد العال

وأضاف رضا عبد العال، خلال تصريحات تليفزيونية: "إشراك ثلاثي في وسط الملعب أمر غير مفهوم بالمرة، نظراً لتواضع مستوى فريق سيمبا، كما أن موسيماني أشرك عمرو السولية في الشوط الثاني فأصبح يعتمد على رباعي في وسط الملعب ولا توجد فرص حقيقية للأهلي على مرمى سيمبا إلا كرة وحيدة عن طريق محمد شريف فور اشتراكه على حساب أكرم توفيق".

وحينها، شنَ رضا عبد العال هجوماً عنيفاً على البرتغالي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك عقب تعادل الفريق مع تاونجيث السنغالي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، قائلا: "السوشيال ميديا لعبت دوراً كبيراً في إشراك الحارس محمود جنش في المباراة على حساب محمد أبو جبل، ورَضَخ باتشيكو لتلك الضغوط".

وقال نجم الأهلى والزمالك الأسبق: "كنت أٌفضل استمرار أبو جبل وعدم ذبحه لمجرد ارتكابه خطأ خلال مباراة الإسماعيلي بالدوري الممتاز، وباتشيكـو (بياكل عيش) وهو مدرب متواضع فنياً وتغييراته متأخرة، ولا يملك قراراً، بالإضافة إلى أنه يخشى اللاعبين الكبار".