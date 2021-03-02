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الامارات | لاعب أوزبكي يسافر إلى دبي ويقترب من التوقيع لشباب الأهلي

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل اعلام أوزبكية أن لاعب باختاكور الأوزبكي أوديل هامروبيكوف "أوديلغونسافر إلى دبي للانضمام إلى شباب الأهلي في صفقة انتقال حر. وأوضحت صحيفة "شامبيونات آسيا" أن أوديلغون توجه إلى دبي عقب الاتفاق مع شباب الأهلي على الانضمام إلى فريق حتى نهاية الموسم في صفقة انتقال حر. ويسعى "فرسان دبي" للتعاقد مع لاعب أجنبي لقيده بدلاً من الأوزبكي عزيز غانييف، الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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