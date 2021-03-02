الامارات | بالصور.. "مرسيدس" يكشف عن سيارته "W12" المنافسة في موسم الـ"فورمولا1" 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. "مرسيدس" يكشف عن سيارته "W12" المنافسة في موسم الـ"فورمولا1" 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف فريق مرسيدس رسمياً عن سيارته "W12" الساعي من خلالها في موسم 2021، الدفاع عن لقبه في بطولتي العالم للسائقين والصانعين، في سباقات الجائزة الكبرى "الفورمولا1"، وإضافة لقب ثامن على التوالي، وتأكيد أحقيته بلقب أكثر الفرق نجاحاً في تاريخ البطولة منذ انطلاقتها عام 1950.وجاءت السيارة الجديدة، بالكثير من اللمسات المشتقة من نسخة العام الماضي، في ظل استقرار القوانين الفنية، بعد أن احتفظ مهندسو "مرسيدس" بأسلوب تصميم مشابه جداً لسيارة 2020، مع تغييرات تركزت على تصميم جديد للفتحات الجانبية، يهدف إلى زيادة الفعالية الانسيابية للسيارة، بما يتوافق مع القوانين التقنية الجديدة الخاصة بموسم 2021، والمرتبطة بشكل كبير بأرضية السيارة.

ويواصل الفريق الألماني، اعتماده على سائقيه، البريطاني لويس هاملتون المتوج الموسم الماضي بلقبه السابع في بطولة العالم للسائقين، بجانب زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس، الباحث عن لقب أول في مسيرته، بعد مواسم أخيرة اكتفى فيها بمنافسة زميله على اللقب. ويُستهل الموسم الجديد في بطولة "الفورمولا1" نهاية الشهر الجاري، من خلال سباق جائزة البحرين الكبرى، على حلبة "صخير".

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